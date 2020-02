Koronawirus nie tak straszny jak grypa? Specjaliści komentują

Koronawirus zbliża się do Polski, a najbliższe potwierdzone przypadki zachorowań odnotowano na terenie Niemiec. Chociaż mówi się o potencjalnej epidemii, to specjaliści są zdania, że o wiele bardziej powinniśmy uważać na wirus grypy.

Dane Amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji dotyczą USA, jednak możemy je odnieść również do Polski. O zagrożeniu ze strony koronawirusa z Chin mówi się wiele, jednak do tej pory nie odnotowano na terenie naszego kraju żadnego przypadku zachorowania.

Z drugiej strony, w sezonie 2018/2019 w Polsce zanotowano ponad 3 mln przypadków zachowań na grypę , z czego odnotowano aż 143 zgony z powodu choroby lub jej powikłań . Sezon grypy osiąga szczyt od grudnia do lutego, dlatego najgorsze może być jeszcze przed nami.

Do tych samych wniosków doszli specjaliści z Amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji. W sezonie 2018/2019 w USA w wyniku powikłań po zachorowaniu na grypę zmarło aż 80 tys. osób.

- Grypa rzadko przyciąga tego rodzaju uwagę, chociaż każdego roku zabija więcej Amerykanów niż jakikolwiek inny wirus – wyjaśnił Peter Hotez, wirusolog z Baylor College of Medicine. WHO szacuje, że na całym świecie w wyniku powikłań po grypie umiera ok. 650 tys. osób.