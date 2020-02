Koronawirus w Polsce? Dwaj mężczyźni pod nadzorem służb w Kielcach

Koronawirus zbiera żniwa w Azji, a tymczasem w Kielcach służby sanitarne objęły nadzorem dwóch mężczyzn podejrzewanych o zarażenie się nim. Jeden wrócił właśnie z Wuhan, drugi – z Dubaju.

Wuhan jest niemal całkowicie odcięte od świata. To chińskie miasto jest głównym skupiskiem choroby, to tam jest najwięcej zarażonych i przypadków śmiertelnych. Koronawirus dotarł także do Europy – pierwsze przypadki mówią o osobach zarażonych we Francji i w Niemczech.