Wsparcie z południa. Grecy przekażą Ukrainie wozy bojowe

Ateny oczekują, że w ramach porozumienia Berlin wyśle im swoje BMP w miejsce tych, które tafią do Ukrainy. Jak przekazał w tym tygodniu kanclerz Niemiec Olaf Scholz, jego państwo przystało już na warunki greckiego rządu. Oznacza to, że obrońcy otrzymają z południa bojowe wozy produkcji radzieckiej. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Na początku lat 90. Grecja otrzymała od Niemiec ok. 500 radzieckich bojowych wozów piechoty BMP-1 . Wcześniej były one używane przez siły zbrojne NRD, ale po zjednoczeniu z RFN nie były one już przydatne dla Bundeswehry.

Standardowo wozy te osiągają maksymalną prędkość 65 km/h po utwardzonej drodze, ok. 50 km/h w terenie i 5 km/h w wodzie. Pojazdy mają zasięg do 500 km. W sierpniu 2019 r. trafiły 92 greckie BMP-1 trafiły do Egiptu; wiadomo też o wysłaniu 100 takich pojazdów do Iraku.