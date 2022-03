Rosja ściąga najemników z Syrii. Oto broń, jakiej mogą użyć

Nie wiadomo, czy wśród bojowników znajdą się syryjscy specjalsi. Jeśli tak, można spodziewać się, że na ich wyposażeniu znajdzie się karabinek szturmowy AK-103. Jest to broń produkowana przez koncern Kałasznikow , traktowana jako następca radzieckiego karabinka automatycznego AKM.

W AK-103 są wykorzystywane naboje pośrednie kal. 7,62 × 39 mm. Szybkostrzelność teoretyczna te broni wynosi 600 strz./min. Karabinek waży ok. 3,4 kg, a początkowa prędkość wystrzeliwanego pocisku to 715 m/s. Konstrukcyjnie karabinek przypomina AKM, z tą różnicą, że zastosowano w nim składaną na bok kolbę, polimerowe łoże, oraz wielofunkcyjne urządzenie wylotowe.

Na wyposażeniu bojowników może znaleźć się również radziecki system przeciwpancerny 9M113 Konkurs. Składa się on z kierowanego pocisku o tej samej nazwie oraz wyrzutni 9P135M. Zasięg rażenia tej broni wynosi od 75 do 4000 m . Jej podstawowym przeznaczeniem jest niszczenie pojazdów z pancerzem reaktywnym .

Niedawno komandor porucznik Maksymilian Dura alarmował na łamach serwisu Defence24 , że "Rosja nie będzie miała żadnych skrupułów, by użyć broń chemiczną na Ukrainie, jeżeli tylko uzna, że przyniesie jej to korzyść". Pojawienie się w Ukrainie najemników z Syrii może podsycić te obawy, gdyż istnieją podejrzenia, że Asad użył tej broni przeciwko własnemu narodowi.

Już w 2012 r. pojawiły się doniesienia o użyciu w Syrii 3-Chinuklidynobenzylanu. Nie jest to śmiertelny gaz, ale powoduje on długotrwałe obezwładnienie. Siły Asada wykorzystywały prawdopodobnie do ataku specjalne bomby z chemiczną zawartością. Podejrzewa się, że podczas wojny w Syrii żołnierze wierni reżimowi wielokrotnie używali też silnie toksycznego sarinu.