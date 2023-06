Wsparcie Ukrainy w trybie pilnym. Mocarstwo uruchamia specjalny mechanizm

Wartość kolejnej transzy pomocowej ma wynieść ok. 500 mln dolarów. Lista broni, jaka zostanie przekazana jest wciąż finalizowana. Z ustaleń dziennikarzy wynika, że na pewno znajdzie się miejsce dla amunicji do wyrzutni HIMARS oraz systemu obrony powietrznej Patriot , broni przeciwpancernej (m.in. Javelin), a także dla 30 bojowych wozów piechoty Bradley i 25 transporterów opancerzonych Stryker .

Cała nowa transza pomocowa ma zostać przydzielona w ramach mechanizmu Presidential Drawdown Authority . Oznacza to, że przekazywany sprzęt i amunicja będą pochodzić z zapasów amerykańskiego Departamentu Obrony, co wyeliminuje konieczność oczekiwania i pozwoli udzielić pomocy Ukrainie w najszybszy możliwy sposób.

Bojowe wozy piechoty Bradley i transportery opancerzone Stryker zaczęły trafiać do Ukrainy na początku tego roku. W pierwszych dniach kontrofensywy Rosjanom udało się wyeliminować kilkanaście egzemplarzy. W związku z tym uzupełnienie strat będzie bardzo istotne. Stany Zjednoczone dodały wymienione pojazdy już do poprzedniej transzy pomocowej , w najnowszej będzie ich znacznie więcej.

Bradley to wóz osadzony na gąsienicowej trakcji. Posiada silnik o mocy 500 KM (w nowszych wariantach to aż 600 KM) i może rozwijać prędkość do ok. 65 km/h, a także pokonywać zbiorniki wodne. Wcześniej do Ukrainy trafiały warianty M2A2 ODS przygotowywane w oparciu o doświadczenia zdobywane przez amerykańską armię w niektórych konfliktach zbrojnych. Posiadają m.in. wzmocniony pancerz podstawowy oraz opcję montażu pancerza reaktywnego.