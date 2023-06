Dają przykład całemu światu. Zmieniają plany, aby pomóc Ukrainie

Producentem F-16 jest amerykańska firma Lockheed Martin. Właśnie dlatego zielone światło na transfer do Ukrainy muszą dać Stany Zjednoczone. To wielozadaniowy myśliwiec długości niemal 15 m, który może rozwijać prędkość do 2 Ma (ponad 2100 km/h) i operować na pułapie do 15 km. Zasięg w bazowej konfiguracji to ok. 3200 km, ale z dodatkowymi zbiornikami sięga już ok. 4220 km.