Granatnik RPG-76 Komar. Polska broń przeciwpancerna na wojnie w Ukrainie

RPG-76 Komar to lekki granatnik przeciwpancerny. Jednorazowa broń została zaprojektowana w latach 70. we współpracy z Bułgarią. Wycofanie się zagranicznego partnera sprawiło jednak, że ostatecznie Polacy sami opracowali zarówno pocisk z głowicą kumulacyjną , jak również jego napęd i wyrzutnię.

Wynikało to nie ze słabości samej broni, ale z braku samolikwidatora, przez co wystrzelony pocisk – o ile nie trafił w cel – leciał aż do granicy zasięgu, do ostatniej chwili stwarzając zagrożenie dla otoczenia.