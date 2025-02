Uroczysta inauguracja nowego przedsięwzięcia NATO - Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina ( Joint Analysis, Training and Education Centre - JATEC ) - odbyła się 17 lutego w Bydgoszczy.

Jak informuje Sztab Generalny Wojska Polskiego, "zadaniem JATEC będzie zwiększenie zdolności ukraińskich sił zbrojnych do obrony i odstraszania oraz współpracy NATO i Ukrainy. W planach jest także analiza wniosków płynących z wojny w Ukrainie , które będą uwzględniane w sojuszniczych strategiach ".

Wśród zadań stawianych przed Centrum znajdzie się także wsparcie ukraińskich sił zbrojnych w procesie uzyskiwania zdolności do współdziałania z wojskami Sojuszu.

- Nowa instytucja NATO w otwarta! Bydgoszcz to ważne miejsce na mapie naszej współpracy z sojusznikami w ramach Paktu. (...) Centrum to pierwsza tego typu inicjatywa pomiędzy NATO a Ukrainą. Dziś, dla budowania skutecznych zdolności odstraszania i obrony, musimy zbierać i analizować doświadczenia z wojny na Ukrainie. Będziemy to robić w Polsce - poinformował szef MON-u.