Odwracają się od Rosji. Wyrzucają ich myśliwce i budują własne

Indyjskie Siły Powietrzne przygotowują się do wprowadzenia na wyposażenie pierwszych myśliwców Tejas Mk1A. Podczas wystawy Aero India 2025, która odbyła się w dniach 10-14 lutego, firma Hindustan Aeronautics Limited (HAL) zaprezentowała cztery takie samoloty. Wzięły one udział w pokazie lotniczym, obserwowanym przez ministra obrony Indii Radża Nath Singha. Jest to kolejny przykład odchodzenia tego azjatyckiego kraju od rosyjskiego uzbrojenia.