Odkrycie NASA. Na Marsie istniały jeziora z wodą

Najnowsze badania przeprowadzone przez NASA wskazują, że na Marsie istniały kiedyś płytkie jeziora z wodą. Odkrycie to podważa wcześniejsze teorie, które sugerowały, że woda na Marsie była pokryta lodem. Zdjęcia wykonane przez łazik Curiosity pokazują tzw. fale ripplowe, które mogły powstać tylko pod wpływem wiatru na otwartej wodzie.

Fale ripplowe, odkryte w dwóch jeziorach w kraterze Gale, mają wysokość ok. 6 mm i rozstaw 4-5 cm. Te struktury sugerują, że jeziora były płytkie, a ich głębokość nie przekraczała 2 metrów. Jak informuje portal Live Science, badania wskazują, że Mars miał kiedyś atmosferę wystarczająco gęstą i ciepłą, by utrzymać wodę w stanie ciekłym przez dłuższy czas.

Odkrycie to ma istotne znaczenie dla badań nad potencjalnym życiem na Marsie. Jak podkreśla Claire Mondro z CalTech, dłuższy okres obecności wody zwiększa szanse na rozwój mikroorganizmów. To odkrycie może zrewolucjonizować nasze podejście do poszukiwań życia na Czerwonej Planecie.