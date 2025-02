Niebezpieczna broń Rosjan. Sami Ukraińcy mówią, że jest skuteczna

Zmodernizowane drony Shahed-136 wyposażono w 90-kilogramowe głowice bojowe, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do wcześniejszych wersji, które posiadały głowice o wadze 50 kg. Zwiększenie ładunku wybuchowego z 28 kg do 62 kg czyni je znacznie bardziej niszczycielskimi i skutecznymi. Jednakże, aby pomieścić cięższy ładunek, rosyjscy inżynierowie musieli skrócić zasięg lotu tych dronów z 1350 km do około 650 km.