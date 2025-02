Mrożenie chleba. Naukowcy wzięli je pod lupę

Naukowcy zbadali, jak różne metody przechowywania i przygotowania białego chleba wpływają na reakcję organizmu na spożycie węglowodanów. Wyniki wykazały, że mrożenie, a następnie rozmrażanie chleba znacząco zmniejsza odpowiedź glikemiczną w porównaniu ze świeżym pieczywem. Co więcej, opiekanie rozmrożonego chleba przynosi jeszcze lepsze efekty, co sugeruje, że takie przygotowanie może korzystnie wpływać na poziom cukru we krwi, donosi serwis Earth.