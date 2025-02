Ceny ropy wzrosły po ataku. Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 44 centy do 75,66 dolara za baryłkę, a WTI o 91 centów do 71,65 dolara. Atak wpłynął na nastroje rynkowe, które od tygodni były zdominowane przez oczekiwania dotyczące podaży.

Rurociąg kaspijski jest główną trasą eksportową dla kazachskiej ropy, która stanowi ok. jeden proc. światowej podaży. Wśród udziałowców są m.in. amerykańskie Chevron i Exxon Mobil oraz brytyjski Shell. Analitycy przewidują, że ceny ropy mogą pozostać pod presją, mimo krótkoterminowych wzrostów.

Ukraińskie drony, takie jak "Bóbr" i "Sokół-300", odgrywają kluczową rolę w atakach na terytorium Rosji. "Bóbr" ma zasięg do 1 tys. km, a "Sokół-300" może osiągnąć cele oddalone o 3,3 tys. km, przenosząc ładunki wybuchowe o masie 300 kg. Te zaawansowane maszyny są wynikiem intensywnego rozwoju technologii wojskowej w Ukrainie.

Drony UJ-22 i Rubaka również stanowią istotne elementy ukraińskiego arsenału. UJ-22 może działać w ekstremalnych warunkach, z zasięgiem do 800 km, przenosząc ładunki o masie 20 kg. Rubaka, z zasięgiem 500 km, jest zdolny do precyzyjnych ataków na rosyjską artylerię.

Ukraińskie drony bojowe, jak podaje serwis Defense Express, są zdolne do przenoszenia bomb o wadze 250 kg. Te maszyny (często są to przerobione awionetki) można stosować wielokrotnie, co zwiększa ich efektywność. Dzięki optyczno-celowniczym stacjom, drony te precyzyjnie trafiają w cele.