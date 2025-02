Ukraińskie siły zbrojne wykorzystują amerykańskie Humvee jako platformy do walki elektronicznej. Jak donosi Bulgarian Military, armia montuje na wspomnianych wozach liczne anteny, co sugeruje ich adaptację do przechwytywania i zakłócania sygnałów elektronicznych. To innowacyjne podejście pozwala na neutralizację technologii przeciwnika - w tym przede wszystkim zabezpiecza przed uderzeniami bezzałogowcami.

Nowe zastosowanie Humvee

Humvee, znane z wszechstronności i mobilności, są teraz używane do zakłócania komunikacji wroga. Dzięki modyfikacjom pojazdy te mogą przechwytywać sygnały, zakłócać komunikację oraz wprowadzać w błąd systemy nawigacyjne przeciwnika. To kluczowy element w nowoczesnych konfliktach, gdzie przewaga technologiczna odgrywa istotną rolę.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie drony stały się jednym z najważniejszych narzędzi do zwalczania przeciwnika przez obie strony konfliktu. Rosjanie jeszcze niedawno pokazali, jak do swoich prostych konstrukcji Molniya-2 montują głowice termobaryczne, aby zwiększyć użyteczność broni.

Adaptacja do potrzeb Ukrainy

Dostarczone przez USA Humvee są przystosowane do różnych zadań, od transportu po wsparcie ogniowe. Wiele z nich wyposażono w systemy uzbrojenia, co czyni je efektywnymi w szybkiej odpowiedzi na zagrożenia. Inne modele służą do wsparcia logistycznego, przewożąc zaopatrzenie i sprzęt medyczny na linie frontu.

Pojazdy te, dzięki swojej wytrzymałości i wszechstronności, są nieocenione w trudnych warunkach terenowych, zapewniając mobilność i ochronę. Wyjaśnijmy, że HMMWV (Humvee) to samochód terenowy opracowany w latach 80. ubiegłego wieku. Powstał na bazie Hummera i do napędu wykorzystuje (w zależności od wersji) silnik o pojemności od 6,2 do 6,5 l.