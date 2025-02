Nowe badania. Zwierzęta uczą się języków innych gatunków

Drongo to mały czarny ptak z Afryki. Znany jest z naśladowania alarmowych nawoływań innych zwierząt, by zdobyć pożywienie. Badacze z Capilano University odkryli, że drongo potrafi zmieniać swoje nawoływania, gdy te przestają działać, co pokazuje ich zdolność do elastycznego uczenia się dźwięków innych gatunków.