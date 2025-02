Pierwszy astronauta z niepełnosprawnością. Poleci z misją ESA na ISS

Były paraolimpijczyk i obecny chirurg, John McFall, jest pierwszym astronautą z niepełnosprawnością, który otrzymał zaświadczenie lekarskie uprawniające go do podjęcia długoterminowej misji kosmicznej - ogłosiła Europejska Agencja Kosmiczna. "Przejście do fazy gotowości do misji jest naprawdę ważnym kamieniem milowym w historii załogowych lotów kosmicznych" — przekazał John McFall w wydanym komunikacie.