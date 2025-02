Wypadek samolotu w Toronto. Ogień pojawił się w ułamku sekundy

W poniedziałek doszło do poważnego wypadku na płycie lotniska Pearson w Toronto. Pasażerski samolot linii Delta obrócił się do góry podwoziem podczas lądowania. W konsekwencji poszkodowanych zostało 18 z 80 osób znajdujących się na pokładzie (76 pasażerów i czterech członków załogi).

Do sieci cały czas trafiają kolejne materiały z Kanady. Jedno z nich zostało opublikowane na platformie X. Na nagraniu widać wyraźnie moment, w którym samolot podchodzi do lądowania, a następnie "obraca się". Maszyna momentalnie zaczyna być trawiona przez ogień, a w parę chwil pojawiają się kłęby dymu.

Samolot widoczny na nagraniu to Mitsubishi CRJ-900LR. Delta Airlines korzysta z tych maszyn od 2010 r. Teraz należy ustalić, co konkretnie zawiniło, by wyeliminować podobne scenariusze w przyszłości.