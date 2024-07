Włosi kupili czwarty okręt podwodny. Te same jednostki są oferowane Polsce

Umowa została podpisana tuż przed cięciem blach w stoczni Fincantieri’s Muggiano na trzeci okręt NFS U212, który ma zostać dostarczony do 2032 roku. Podpisany aneks o szacowanej wartości 500 mln euro obejmuje też ulepszenie pakietu akumulatorów, który zostanie wymieniony z rozwiązania kwasowo-ołowianego na litowo-jonowe. Będzie to pierwszy okręt w takim standardzie wprowadzony do służby.