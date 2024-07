Duńskie fregaty niezdolne do działania. Będą dowodzić okrętami NATO stojąc w porcie

To nietypowe rozwiązanie jest efektem skandalu, ujawnionego w kwietniu 2024 roku. Okazało się wówczas, że dwie duńskie fregaty typu Iver Huitfeldt - Iver Huitfeldt i Niels Juel – mają niesprawne uzbrojenie. Próbę tuszowania problemu przepłacił wówczas stanowiskiem dowódca duńskich sił zbrojnych, generał Flemming Lentfer.

Również na początku kwietnia 2024 inna duńska fregata – Niels Juel – doprowadziła do zamknięcia przejścia przez bałtycką cieśninę Wielki Bełt . Było to spowodowane awarią wyrzutni pocisków Harpoon. Wyrzutnia podczas testu uaktywniła się i nie dawała się wyłączyć, stwarzając ryzyko niekontrolowanego wystrzelenia pocisku przeciwokrętowego.

Od 11 lipca Dania powinna przejąć dowodzenie nad grupą natowskich okrętów o nazwie SNMG1 (Stały Zespół Sił Morskich NATO). Oznacza to konieczność wydelegowania jednej z fregat do roli okrętu flagowego, z którego będzie dowodzony cały zespół. Rolę tę od 11 lipca do 5 listopada miały pełnić naprzemiennie fregaty Iver Huitfeldt i Niels Juel.