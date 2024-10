Wielu myślało, że zostały "wybite". Turecki koszmar Rosjan powrócił

Tureckie drony Bayraktar TB2 były niezwykle użyteczne podczas początkowego etapu wojny w Ukrainie, ale z czasem Rosjanie nauczyli się je zwalczać i słuch o nich zaginął. Ukraińcy z powodu późniejszych strat musieli z nich korzystać ostrożniej.

To spowodowało znaczący spadek liczby nagrań z nalotów bombowych na Rosjan, które były ich znakiem rozpoznawczym, ale to nie oznacza ich całkowitego braku. Jeśli nadarzy się okazja to wciąż Bayraktary TB2 są używane do bombardowania Rosjan. Poniżej można zauważyć na śmigłowiec Mi-8/17 rozładowujący desant spadła bomba. Warto zaznaczyć, że nie jest pierwszy taki przypadek.

Drony Bayraktar TB2 - trochę zapomniany pogromca Rosjan

Drony Bayraktar TB2 to turecka konstrukcja typu MALE (medium-altitude long-endurance) zdolna do lotu na pułapie do 7,6 km przez 27 godzin w odległości 150 km lub 300 km od stacji kontrolnej (jest to zależne od rodzaju zastosowanego nadajnika). Dron, jak każda konstrukcja podobnej klasy, potrafi po stracie sygnału powrócić samodzielnie oraz automatycznie wylądować.

Masa własna drona to 700 kg, a dodatkowo do tego dochodzi do 150 kg ładunku obejmującego: głowicę obserwacyjną z kamerą termowizyjną i wskaźnikiem laserowym bądź z radarem typu AESA oraz pakiet bomb przenoszonych na czterech pylonach.

Są nimi dedykowane bomby kierowane MAM-C i MAM-L, produkcji tureckiej firmy Roketsan. Pierwsza to ultralekka bomba o masie 6,5 kg przeznaczona do eliminacji oddziałów piechoty, lekkich umocnień oraz lekko opancerzonych pojazdów. Z kolei druga to już konstrukcja o masie 22 kg występująca w kilku wersjach. Najpopularniejszymi są wariant odłamkowo-burzący i termobaryczny, ale istnieje też wariant kumulacyjny.

Wszystkie bomby charakteryzują się zasięgiem lotu do 15 km i są wyposażone w głowicę naprowadzającą się na odbitą od celu wiązkę lasera. Wojna w Ukrainie pokazała, że duże drony tego typu mogą działać relatywnie swobodnie tylko w regionach, gdzie Rosjanom brakuje obrony przeciwlotniczej.

