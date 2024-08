Wielka pomyłka Rosjan. Zamiast do Ukraińców, strzelali do siebie

Zazwyczaj przyczyną bratobójczego ognia (ang. friendly fire) jest omyłkowa identyfikacja celów jako wrogie. Jak zauważają w mediach społecznościowych obserwatorzy i analitycy wojenni, najprawdopodobniej również w tym przypadku mamy do czynienia z taką sytuacją co jest w pewnym stopniu zaskakujące, ponieważ oba rosyjskie pojazdy, jak widać na nagraniu, znajdowały się bardzo blisko siebie.

BMP-2 to bojowy wóz piechoty z lat 80. zeszłego wieku, który jest często wykorzystywany przez Rosjan w trakcie wojny z Ukrainą. Nie tylko na jej terytorium, ale również w starciach w obwodzie kurskim. W jego wnętrzu mieści się do 11 osób (trzech żołnierzy załogi i maksymalnie ośmiu desantu). BMP-2 mierzy prawie 7 m długości, ale mimo to waży stosunkowo niewiele, zaledwie 14 t. To pokłosie słabego opancerzenia.