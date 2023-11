Rosyjski przemysł zaskakuje. Kolejna partia BMP-3 trafiła do żołnierzy

Kurganmashzavod, rosyjska firma zajmująca się m.in. produkcją wozów bojowych poinformowała, że pod koniec października do armii rosyjskiej wysłano nową partię bojowych wozów piechoty BMP-3, na co zwraca uwagę ukraiński serwis Militarny. Zdaniem producenta wozy BMP-3 sprawdzają się w niskich temperaturach, co ma istotne znaczenie w związku ze zbliżającą się zimą. Przypominamy, jakie możliwości ma ten nowoczesny, seryjnie produkowany w Rosji, bojowy wóz piechoty.