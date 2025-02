Koreańczycy pod Kurskiem. Najwyraźniej nie powiedzieli ostatniego słowa

– Kontynuują kontakty z Koreą Północną w zakresie dostaw wojskowych, broni i pocisków. Widzimy to w atakach artyleryjskich i rakietowych. To jest bezpośrednie zaangażowanie, wyraźny przypadek wciągnięcia drugiego kraju w wojnę. Nie teoria, ale fakt – powiedział Wołodymyr Zełenski podczas jednego z przemówień na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Ukraiński prezydent potwierdził pojawiające się już wcześniej informacje, wedle których w obwodzie kurskim rozlokowano łącznie ok. 12 tys. północnokoreańskich żołnierzy. Ok. 4 tys. z nich miało zostać wyeliminowanych z pola bitwy, ale w zamian za to już za chwilę w obwodzie kurskim mogą pojawić się posiłki w liczbie ok. 2-3 tys. kolejnych Koreańczyków z Północy.