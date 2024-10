Przyjrzeli się wojnie w Ukrainie. Już nie chcą sprzętu z USA

Jak podaje ukraiński portal Defence Express powołujący się na południowokoreańskie źródła, "Seul rozpoczął kompleksowy przegląd zasadności zakupu śmigłowców szturmowych Apache". Chodzi tutaj o 36 egzemplarzy AH-64E Apache, co do których Korea Południowa (5. najsilniejsza armia świata według zestawienia Global Firepower 2024) porozumiała się ze Stanami Zjednoczonymi w sierpniu br.

MANPADS to stosunkowo tania, mobilna i efektywna w Ukrainie broń, co już wcześniej zostało dostrzeżone również przez Stany Zjednoczone. W ramach wsparcia z Zachodu na front trafiło kilka różnych tego typu zestawów pozwalających eliminowanie celów na dystansie kilku km. Przykładowo polski PPZR Piorun (cały zestaw waży niewiele ponad 16 kg) ma zasięg i pułap rażenia celów odpowiednio do 6,5 km i do 4 km.