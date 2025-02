To był spektakularny atak. Rosjanie do dziś liżą rany

Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) gen. Wasyl Maluk potwierdził, że Rosjanie do dziś odczuwają skutki ataku na magazyny w mieście Toropiec. We wrześniu zeszłego roku zostały one niemalże zrównane z ziemią, w efekcie czego armia Putina straciła ogromne zapasy amunicji, w tym pocisków moździerzowych, rakiet i północnokoreańskich pocisków balistycznych.