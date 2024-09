Drony Bayraktar nieskuteczne w Ukrainie? Turcy są innego zdania

Tureckie drony Bayraktar TB2 na początku wojny w Ukrainie wręcz dziesiątkowały rosyjskie oddziały. Aktualnie informacje o tych maszynach nie pojawiają się w doniesieniach z frontu, ale nie znaczy to, że przestały być używane przez Ukraińców. Służą im teraz do innych celów niż wcześniej, na co wskazali sami producenci.

Bayraktar TB2 to bezzałogowy statek powietrzny typu MALE (Medium-Altitude Long-Endurance). Może przenosić do 150 kg ładunku. Co ważne, został przystosowany do przenoszenia nie tylko uzbrojenia, ale również modułu obserwacyjnego z kamerą termowizyjną lub radarem typu AESA. Dzięki temu cechuje się bardzo szeroką funkcjonalnością i, w zależności od przenoszonego ładunku, może pełnić misje szturmowe lub obserwacyjno-zwiadowcze.

Drony Bayraktar TB2 nadal służą w Ukrainie

W początkowej fazie wojny drony Bayraktar TB2 były wykorzystywane przez Ukraińców głównie do ataków m.in. na transporty i sprzęt wojskowy Rosjan. Zaowocowało to tym, że udało się zadawać najeźdźcom duże straty. Z czasem Rosjanie znacząco usprawnili swoje systemy obrony przeciwlotniczej, co uniemożliwiło Ukraińcom ataki przy pomocy tych dronów.

W artykule opublikowanym na łamach tureckiego portalu SavunmaSanayiST podkreślono, że rezygnacja z misji szturmowych nie uczyniła dronów Bayraktar TB2 bezużytecznymi w Ukrainie. Aktualnie służą one armii obrońców do innych celów niż wcześniej. Pomagają w wykrywaniu rosyjskich okrętów oraz celów naziemnych głównie w rejonie Morza Czarnego. Informacje otrzymywane z dronów są później przekazywane do oddziałów korzystających artylerii rakietowej, np. z systemów HIMARS.

"Obecnie Bayraktary TB2 pełnią rolę koordynatora misji rozpoznawczych, zwłaszcza w rejonie Morza Czarnego" – napisano na łamach tureckiego portalu powołującego się m.in. na informacje GUR (Wywiadu Obrony Ukrainy).

Możliwości dronów Bayraktar TB2

W podobnym tonie w niedawnym wywiadzie mówili o używaniu dronów Bayraktar TB2 ukraińscy wojskowi. Na łamach tureckiego portalu przypomniano również, że ukraińscy piloci dronów Bayraktar TB2 chwalą te bezzałogowe statki powietrzne za ich wszechstronność i niezawodność.

Bayraktar TB2 mierzy ok. 6,5 m długości oraz ma 12 m rozpiętości. To dron, który może wznosić się na pułap nawet 8 km. Maksymalna prędkość, jaką jest w stanie osiągać to ok. 200 km/h. Podczas misji uderzeniowych tureckie drony mogą korzystać z laserowo kierowanych bomb MAM-L i MAM-C, które ważą odpowiednio ok. 22 kg i ok. 7 kg.

