Sucharewski opowiedział w rozmowie, jak skuteczne są ukraińskie drony w kontekście możliwości uderzania w głąb terytorium Federacji Rosyjskiej. Zdaniem wojskowego bezzałogowce mogą operować na głębokość ponad 2000 km w głąb Rosji. To osiągnięcie jest wynikiem intensywnego rozwoju technologii, które mają na celu wzmocnienie obronności kraju i przygotowanie na przyszłe konflikty.

Jednocześnie oznacza to, że w przypadku wystrzelenia drona z północno-wschodniej części Ukrainy, konstrukcja może dotrzeć nawet w okolice miast Czelabińsk, Niżny Tagił, Murmańsk, Archangielsk.

Mimo postępów, Ukraina wciąż jednak jest zależna od zachodnich technologii. Sucharewski wskazuje na potrzebę rozwijania własnych systemów komunikacji satelitarnej, co pozwoliłoby na większą niezależność.

Obecnie ukraińskie siły zbrojne dysponują zaawansowanym arsenałem zdolnym do przeprowadzania ataków na znaczną odległość w głąb Federacji Rosyjskiej. Wśród znanych opinii publicznej technologii szczególnie wyróżniają się drony "Bóbr", których szczegóły techniczne są w dużej mierze nieznane, choć przypuszcza się, że ich zasięg wynosi około 1000 km. Te maszyny cechuje rozpiętość skrzydeł sięgająca 3,5 m oraz masa startowa rzędu kilkudziesięciu kilogramów, co pozwala na osiąganie prędkości do 200 km/h.