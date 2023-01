Wagnerowcy zmieniają taktykę. Werbują przymusowo Ukraińców

O sprawie informuje ukraińska agencja prasowa UNIAN, która powołuje się na ustalenia Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. " Rosja rekrutuje uwięzionych obywateli Ukrainy , którzy zostali przymusowo wywiezieni do rosyjskich miejsc pozbawienia wolności. W szczególności w Krasnodarze takie osoby są aktywnie rekrutowane do prywatnej kompanii wojskowej Wagnera " – czytamy w raporcie sztabu.

UNIAN wskazuje, że Rosjanie wzywają też aktywnie do udziału w wojnie osoby odbywające kary za poważne przestępstwa . Agencja przypomina ponadto, że wagnerowcy ponieśli w ostatnim czasie straty, które zmusiły ich do zmiany taktyki. Jednym z jej elementów są zaskakujące modyfikacje pojazdów, jakie można było oglądać w ostatnich tygodniach.

Co ciekawe, Rosjanie, którzy sami pochwalili się tą przeróbką, stwierdzili, że jest to powszechnie stosowana przez nich praktyka. Modyfikacja T-90 sprawiła, że miał on prowadzić ogień pośredni z bezpiecznej pozycji. Ukraiński serwis Defense Express wyjaśniał, że takie wykorzystanie czołgu jest w praktyce możliwe, ale "prowadzi do szybkiego zużycia lufy". W rezultacie dochodzi więc do drastycznego spadku realnej skuteczności czołgu jako pojazdu bojowego.