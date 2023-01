Przerobili najlepszy czołg Putina. Wagnerowcy zrobili z niego "prowizorycznego Kraba"

Jak donosi Defence Express modyfikacja "dumy Putina" została pokazana w relacji wideo, opublikowanej na portalu FAN, który jest własnością Jewgienija Prigożyna, rosyjskiego biznesmena i założyciela tzw. Grupy Wagnera. Wideo miało być nagrane niedaleko wsi Opytne, na obrzeżach miasta Bachmut we wschodniej Ukrainie. W materiale T-90M "Proryw" jest przedstawiony, jako sprzęt używany w roli typowej dla artylerii samobieżnej. Jego dowódca wyjaśnia, że "jest to powszechna praktyka".

Oznacza to, że T-90M służy do prowadzenia ognia pośredniego z bezpiecznej pozycji. Podobną rolę pełnią polskie, doceniane przez Ukraińców armatohaubice samobieżne AHS Krab. Ukraiński serwis wyjaśnia, że jest to możliwe, ale "prowadzi to do szybkiego zużycia lufy. Rezultatem jest drastyczny spadek realnej skuteczności czołgu jako pojazdu bojowego". Dodatkowo takie rozwiązanie stosuje się w przypadku niedostępności innych środków ognia artyleryjskiego, co w przypadku tej lokalizacji, niedaleko linii frontu wydaje się nietypowe.