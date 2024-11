W USA wybierano nie tylko prezydenta, ale i przyszłość eksploracji kosmosu

Pierwszy, związany z elektromobilnością, może wydawać się solą w oku Donalda Trumpa, otwarcie przyznającego, że nie ma nic złego w intensywnej eksploatacji paliw kopalnych, a także negującego kwestię ocieplenia klimatu. To jednak złudne wrażenie, bo Tesla jest amerykańskim przedsięwzięciem, które stanowić może, nie tylko w USA, przeciwwagę dla chińskiej branży elektrycznych samochodów.

SpaceX, pomimo pewnych potknięć, kroczy od sukcesu do sukcesu. W październiku 2024 r. łączna liczba misji kosmicznych firmy przekroczyła 400, a tylko w tym roku ma być ich prawie 150. Przy silnym poparciu urzędującego prezydenta, SpaceX jak i cały sektor prywatny mogą zyskać jeszcze więcej . Maciej Myśliwiec zwraca uwagę, że "w przypadku reelekcji Trumpa możemy oczekiwać kontynuacji tego trendu, co potencjalnie przyspieszy misje załogowe na Księżyc i Marsa".

Fort Trump. Ambitny plan, który nie doszedł do skutku

Donald Trump zgodnie z hasłem "Make America Great Again" zapewne będzie robił wszystko przy wsparciu potencjalnego doradcy w osobie Elona Muska, by ewentualne cięcia budżetowe nie dotknęły amerykańskiej branży kosmicznej, która ma obecnie jednego poważnego rywala w wyścigu na Księżyc - Chiny. Stanowią one poważne zagrożenie dla gospodarczej samodzielności USA, ale także Europy, a jednocześnie coraz szybciej pokonują kolejne kroki ekspansji w kosmos.