Fort Trump. Ambitny plan, który nie doszedł do skutku

"Mam nadzieję, że pan prezydent (wówczas Donald Trump) podejmie decyzję o skierowaniu do Polski kolejnych jednostek amerykańskich wraz z wyposażeniem. Proszę państwa, uśmiechałem się do pana prezydenta, że chciałbym, żeby udało nam się wspólnie stworzyć stałą bazę amerykańską, którą nazwiemy Fort Trump. Wierzę w to głęboko, że jest to możliwe i jestem przekonany, że taka decyzja jest zarówno w polskim interesie, jak i w interesie Stanów Zjednoczonych" - mówił prezydent Polski podczas wspólnej konferencji z ówczesnym prezydentem USA we wrześniu 2018 r.