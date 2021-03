W twoim ciele jest aż 109 substancji chemicznych, o których nie wiesz

Źródłem tych rewelacji jest badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco (UCSF). Zdecydowali się oni przebadać krew kobiet w ciąży, a następnie także krew ich nowonarodzonych dzieci. Wyniki przeprowadzonych testów sugerują, że wykryte chemikalia są w stanie przenieść się przez łożysko matki do organizmu płodu.

Wykryte chemikalia można wstępnie zidentyfikować za pomocą bibliotek chemicznych. Żeby jednak móc potwierdzić ich skład, niezbędne jest porównanie ich z z czystymi substancjami chemicznymi wytworzonymi przez producentów. Ci jednak nie zawsze je udostępniają, a często dochodzi także do wycofania dostępów do wzorców analitycznych.

Badacze byli jednak w stanie określić część chemikaliów, jakie znalazły się w próbkach. Ze wszystkich znalezionych substancji, 40 jest znanych jako plastyfikatory, które są używane, przykładowo, jako dodatki do PCW oraz innych polimerów, aby wpłynąć na ich właściwości. Kolejne 28 to środki używane w kosmetykach, 25 pochodzi z innych produktów konsumenckich, zaś 29 to popularne środki farmaceutyczne.