Ziołowy lek na koronawirusa? WHO będzie testować tradycyjne afrykańskie środki

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zatwierdziła w sobotę protokół testowania afrykańskich leków ziołowych jako potencjalnych metod leczenia koronawirusa i innych epidemii.

Wciąż brakuje skutecznego leku przeciwko COVID-19, chociaż wiele środków medycznych łagodzi objawy choroby. Pandemia koronawirusa skłoniła ekspertów do zastanowienia się, czy tradycyjne metody leczenia nie sprawdzą się w walce z SARS-CoV-2 oraz innymi patogenami.

Poparcie dla naturalnych metod leczniczych skłoniło naukowców m.in. w Azji, Europie i obu Amerykach do testowania takich środków podobnie, jak to ma miejsce w przypadku medycyny konwencjonalnej. W sobotę (19 września) eksperci WHO zatwierdzili "protokół III fazy badań klinicznych leków ziołowych w kierunku COVID-19, a także statut i zakres uprawnień do powołania komisji monitorującej dane i bezpieczeństwo w medycynie klinicznej próby", czytamy w oświadczeniu.

- Badania kliniczne III fazy mają zasadnicze znaczenie dla pełnej oceny bezpieczeństwa i skuteczności nowego produktu medycznego - tłumaczą eksperci. - Jeśli okaże się, że produkt medycyny tradycyjnej jest bezpieczny i skuteczny, WHO zaleci go do szybkiej produkcji na dużą skalę - dodaje Prosper Tumusiime, regionalny dyrektor WHO.

Tumusiime dodał również, że początek epidemii COVID-19 i Eboli w Afryce wymusił mocniejsze skupienie się na badaniach i przyspieszenie "programów badawczo-rozwojowych, w tym dotyczących tradycyjnych leków". W celu testowania leków medycyny naturalnej WHO będzie współpracować z Afrykańskim Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom oraz Komisją Spraw Społecznych Unii Afrykańskiej.

Wcześniej prezydent Madagaskaru promował napój na bazie artemizji, rośliny o udowodnionej skuteczności w leczeniu malarii, który miał również wspomóc leczenie COVID-19. Spotkało się to z dużą krytyką w środowisku naukowym, jednak teraz naukowcy dostali zielone światło na testowanie tego typu metod leczniczych.

Co ważne, tradycyjne metody nie mogą zastąpić leczenia, którego skuteczność potwierdziły badania kliniczny. Afrykańskie rządy zobowiązały się w 2000 roku do przyjmowania "tradycyjnych terapii" w ramach tych samych badań klinicznych, co inne leki.

- Rozumiem potrzebę, chęć znalezienia czegoś, co może pomóc - powiedział dyrektor WHO Africa Matshidiso Moeti. - Ale bardzo chcielibyśmy wesprzeć ten proces naukowy, w którym rządy same się zaangażowały.

