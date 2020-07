Glifosat od Monsanto zakazany w Meksyku. "Są dowody na negatywny wpływ na zdrowie"

Co to jest glifosat i skąd kontrowersje?

Zgodnie z zapewnieniami producenta, rozkłada się w środowisku. Jednak po tym, jak Monsanto sprzedawała środek wraz z informacją, że ulega on biodegradacji, we Francji został wytoczony firmie proces o wprowadzeniu klientów w błąd. Ostatecznie firma przegrała sprawę w sądzie.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych Monsanto zaczęło sprzedawać rośliny modyfikowane genetycznie, które były odporne na glifosat, co oznaczało, że rolnicy mogli rozpylać herbicyd bezpośrednio na swoje uprawy, zabijając chwasty bez wpływu na plony. Co umocniło pozycję firmy na rynku.

Nie wszyscy jednak zgadzają się z decyzją meksykańskiego rządu, co do zakazania stosowania glifosatu. Eksperci zwracają uwagę na to, że wycofanie jednego środka o stosunkowo niskiej szkodliwości może doprowadzić do tego, że rolnicy sięgną po o wiele bardziej niebezpieczne środki.