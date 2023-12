Uszkodzony Su-34. Rosyjski samolot ucierpiał w wyniku kolizji drogowej

Udostępniony przez świadków materiał wideo pokazuje zimową scenerię , co pozwala nieco zawęzić zakres dat, w którym mogło dojść do nietypowego wydarzenia.

Oznaczenia na samolocie pozwalają na jego identyfikację – to pierwszy seryjny Su-34, jaki trafił do rosyjskich sił powietrznych. Samolot należy do serii przedprodukcyjnej i w wyniku modernizacji został doprowadzony do standardu maszyn seryjnych.