USA. Pentagon opóźnia produkcję myśliwców F-35. Wśród powodów pandemia koronawirusa

Według pierwotnych ustaleń, w marcu 2021 roku powinien zakończyć się tzw. etap kluczowy C programu produkcji myśliwców piątej generacji F-35, co oznaczałoby, że maszyny w wersji Block 3F pomyślnie przeszły fazę wstępnych testów operacyjnych i oceny konstrukcji (IOT&E, Initial Operational Test and Evaluation).