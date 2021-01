Bombowiec B-1B wciąż w planach USA. Amerykanie czekają na następcę

Do tego czasu to właśnie bombowce B-1B Lancer, obok B-52 Stratofortress oraz B-2 Spirit pozostaną głównymi samolotami strategicznymi służącymi w amerykańskiej armii. Ta wiąże z nimi plany do co najmniej 2036 roku, w związku z czym osiem lat temu zdecydowała się na ich modernizację.