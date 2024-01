Podczas nocnego ataku na cele wspieranego przez Iran ruchu Huti, lotnictwa USA i sojuszników uderzyły w ponad 60 celów w 16 różnych lokalizacjach. Były to m.in. węzły dowodzenia i kontroli, składy amunicji, a przede wszystkim wyrzutnie rakietowe, instalacje dronowe oraz radary obrony powietrznej.

Amerykanie podkreślają, że celem ataku nie była eskalacja konfliktu, ale pozbawienie bojowników zdolności do dalszego atakowania statków handlowych przepływających przez Morze Czerwone. Robią to od listopada twierdząc, że w ten sposób wspierają walczący z Izraelem terrorystyczny Hamas.

Jak wyjaśniał już Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski, Jemeńscy Huti są jedną z najlepiej wyposażonych i wyszkolonych grup w regionie i dysponują bardzo szerokim uzbrojeniem, którego nie wahają się używać. Potwierdziło się to kilka dni temu gdy zdecydowali się zaatakować okręty USA i krajów sojuszniczych.

Wykorzystali wtedy kilkanaście dronów, najprawdopodobniej z rodziny Qasef bądź Samad oferujących zasięg przekraczający 100 km. To proste drony (bazujące na podobnych irańskich konstrukcjach) z silnikiem spalinowym i systemem naprowadzania opartym o nawigację satelitarną i inercyjną. Mogą przenosić (w zależności od wariantu) ładunek o masie ok. 30 kg lub 40 kg.

Drony nie są jednak jedyną bronią ofensywną, jaką dysponują bojownicy Huti. Na wyposażeniu mają nawet tak groźny arsenał jak pociski balistyczne, które zostały już odpalone w kierunku Izraela. To najprawdopodobniej zmodyfikowane Qiam-2 lub Borkan-3. Dzięki wprowadzonym zmianom cechują się zasięgiem zwiększonym do ponad 1,7 km, ale jednocześnie nieco mniejszą siłą rażenia (z racji głowic o masie ograniczonej do 100 kg).