Ukrywają się od 54 lat. Nikt nie wie, gdzie się znajdują

Marynarka wojenna Wielkiej Brytanii (Royal Navy) dysponuje aktualnie 10 czynnymi okrętami podwodnymi. Cztery z nich to największe jednostki klasy Vanguard ( "Vanguard" , "Victorious", "Vigilant" i "Vengeance") przenoszące pociski balistyczne z głowicami nuklearnymi .

Poza tym na liście znajduje się pięć jednostek Astute, które są uzbrojone w pociski konwencjonalne, a nie nuklearne oraz najmniejszy okręt typu Trafalgar służący do zwalczania żeglugi i innych okrętów podwodnych. Szczególnie istotna rola przypada tym pierwszym, bo ich zadaniem jest zapewnienie, że Wielka Brytania w każdym momencie ma możliwość odpowiedzenia na atak nuklearny. Potrzebna jest do tego jednak również załoga, co teraz okazuje się problematyczne.