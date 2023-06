Chińczycy znów wykradają stal z wraków HMS Prince of Wales i HMS Repulse

Całkowicie zniknęły tam wraki Hr.Ms. De Ruyter i Hr.Ms. Java, a zdekompletowany został wrak Hr.Ms. Kortenaer. Kiedy odkryli je nurkowie amatorzy w 2002 roku, wszystkie trzy były nietknięte. Nowa ekspedycja zorganizowana z okazji siedemdziesiątej piątej rocznicy bitwy na Morzu Jawajskim odkryła, że doszło do szabru na rzadko spotykaną skalę. Po Javie i De Ruyterze pozostało tylko zagłębienie w dnie morskim. Podobnie przykry los spotkał wraki wielu innych okrętów , choćby brytyjskiego krążownika ciężkiego Exeter, również na Morzu Jawajskim, które jest stosunkowo płytkie i to właśnie tam skupia się ten proceder.

Złomiarze – nie zawsze są to Chińczycy, ale to oni organizują takie akcje na największą skalę – używają ładunków wybuchowych do cięcia okrętów na mniejsze kawałki, możliwe do wydobycia. Poszukują głównie stali wysokiej jakości, a także brązu i miedzi. Za szczególnie wartościowy łup uchodzą lufy dział artylerii dużego i średniego kalibru.