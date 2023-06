Mocarstwo wyśle dodatkowe siły nad Bałtyk. Więcej czołgów pod nosem Rosji

– To znacznie zwiększy możliwości grupy bojowej NATO na Łotwie dowodzonej przez Kanadę, zapewniając jej stałą zdolność do ochrony wschodniej flanki naszego sojuszu – powiedziała Anita Anand, minister obrony Kanady.

Leopard 2A4M CAN to kanadyjski wariant niemieckiego czołgu Leopard 2A4, czyli najpopularniejszego na świecie (wyprodukowanego w największej liczbie) czołgu podstawowego.

Ochrona balistyczna oraz możliwości ofensywne 2A4M CAN odpowiadają już cechom znanym z pierwowzoru. To czołg z silnikiem o mocy 1500 KM mogący rozwijać prędkość do 70 km/h na drogach oraz do ok. 55 km/h w terenie. Posiada armatę kal. 120 mm, dwa karabiny maszynowe 7,62 mm oraz wyrzutnię granatów dymnych.