Tajemniczy Ił‑76 zestrzelony nad Afryką. Latał do strefy wojny domowej

W pogrążonym od 2023 roku w wojnie domowej Sudanie doszło de facto do podziału południa Sudanu na dwie części. Zachód wraz ze stolicą wedle map stworzonych przez grupę SudanWarMonitor kontroluje RSF, a wschodnią część za wyjątkiem stolicy siły rządowe.

Warto zaznaczyć, że rebelianci z RSF mają być wedle wniosków z badan analityków z Conflict Observatory wspierani przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, a sudańskie siły zbrojne przez Iran. W przypadku RSF bardzo często widziane na lotnisku Amdjarass były dwa samoloty Ił-76 należące do kirgiskiej firmy New Way Cargo Airlines.