Ukraiński wywiad jest pewien. Ocenił północnokoreańską broń

KN-23 to pociski balistyczne zasilane na paliwo stałe, które są znane znane również jako Hwasong-11Ga. Bywają porównywane do rosyjskich Iskanderów. Mają zbliżone gabaryty, ale gwarantują większy zasięg (nawet 650 km). Rosjanie wykorzystują KN-23 tylko w wariantach posiadających konwencjonalne głowice bojowe, które jednak, jak pokazały już ataki na ukraińskie pozycje, cechują się dużą siłą rażenia .

"Początkowo ich dokładność była niewielka, z marginesem błędu od 500 do 1500 metrów. Ale rosyjscy specjaliści dokonali zmian technicznych, aby rozwiązać ten problem. Teraz KN-23 są znacznie bardziej precyzyjne i stanowią znacznie większe zagrożenie" - wyjaśnił gen. Kyryło Budanow.

Szef HUR dodał, że Korea Północna i Rosja cały czas zacieśniają współpracę w wielu sektorach. Widać to nie tylko w przemyśle zbrojeniowym, ale też w nauce i przemyśle. Ukrainiec ostrzegł, że Korea Północna traktuje Ukrainę jak poligon i wykorzystuje zdobyte doświadczenie do ulepszania swoich technologii wojskowych, co może wpływać nie tylko na Ukrainę, ale docelowo również na bezpieczeństwo w regionie Azji i Pacyfiku.