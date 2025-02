W ramach wsparcia, jakiego Pjongjang udziela Moskwie, do obwodu kurskiego miało trafić już ok. 12 tys. północnokoreańskich żołnierzy. Żołnierze Kim Dzong Una ponieśli duże straty. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow przekazał pod koniec stycznia, że zginęło już ok. jednej trzeciej północnokoreańskich żołnierzy wysłanych na pomoc Rosji. Stało się tak w głównej mierze z powodu wykorzystywanych przez Ukraińców na szeroką saklę dronów, na starcia z którymi Koreańczycy nie byli przygotowani.