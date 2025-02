Brytyjskie myśliwce nad Ukrainą? Miałyby startować z polskich baz

Jak informuje dziennik "The Times", powołujący się na swoje źródła rządowe, Wielka Brytania rozważa wysłanie myśliwców Typhoon do patrolowania przestrzeni powietrznej Ukrainy. Póki co tajny plan miałby stanowić część wysiłków na rzecz przestrzegania przyszłego porozumienia pokojowego pomiędzy Kijowem i Moskwą.