Zbadali pocisk Rosjan. Sprawdza się czarny scenariusz

Wszystko wskazuje na to, że miał trafić w nieokreślony cel w Białej Cerkwi, ale spadł wcześniej, gdzieś na terytorium obwodu kijowskiego, prawdopodobnie po eksplozji w powietrzu. Dzięki temu Ukraińcy otrzymali ponowną okazję do zbadania wraku północnokoreańskiego pocisku i jego analizy.

KN-23, znane również jako Hwasong-11Ga, to pociski balistyczne zasilane na paliwo stałe. Ukraińscy analitycy wojskowi sugerują, że przypominają one rosyjskie Iskandery. Są trochę lżejsze (ważą ok. 3400 kg), ale zapewniają większy zasięg, który dochodzi do nawet 650 km. Rosjanie wykosztują warianty posiadające konwencjonalne głowice bojowe (KN-23 może przenosić również nuklearne głowice bojowe), co i tak zapewnia dużą siłę rażenia.