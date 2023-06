Niebo nad Rosją zapłonie? Armia ukraińskich dronów rośnie w siłę

Zbiórki dotyczą nie tylko Ukrainy i jej mieszkańców, bo wiele z nich ma zasięg ogólnoświatowy, jak np. zbiórka "Armia Dronów". Dzięki niej Kijów otrzymał pokaźną liczbę morskich i lotniczych bezzałogowców. Urządzenia są przerabiane na potrzeby wojska i modyfikowane np. poprzez dodanie do nich podwieszanego uzbrojenia o masie i wielkości dopasowanej do możliwości danego drona. Takie rozwiązania są znacznie tańsze niż bezzałogowce bezpośrednio dedykowane dla celów wojskowych. Dodatkowo armię ukraińskich dronów wspierają bezzałogowce dostarczane przez rodzimy przemysł zbrojeniowy.

Jednym z nich jest wciąż tajemniczy dron szturmowy opracowany przez koncern Ukroboronprom. Firma na początku 2023 r. informowała, że urządzenie o masie ponad 200 kg będzie mogło przenosić ładunki o masie do 75 kg i razić cele znajdujące się w odległości nawet 1000 km. Teoretycznie oznacza to, że takie urządzenia nadawałyby się do przeprowadzania ataków odwetowych na terytorium Rosji i mogłyby dolecieć nawet do Moskwy.