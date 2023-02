Rosyjski improwizowany dron. Jest z Chin i miał pocisk z działa okrętowego

Na poniższym zdjęciu widzimy rosyjskiego drona w jaskrawym pomarańczowym kolorze, który nie ma śladów ostrzału. Można więc zakładać, że został on przechwycony za pomocą przenośnego zestawu walki elektronicznej (WRE) typu EDM4S SkyWiper . Dron wygląda na model Mugin-4 Pro z Chin , który można kupić za około 36 tys. zł, ale do tej ceny należy jeszcze doliczyć układ napędowy za 24 tys. zł .

Jest to konstrukcja wykonana w większości z włókna węglowego o długości 2,45 m i rozpiętości skrzydeł wynoszącej 4,72 m zdolna do operowania w powietrzu przez 3-4 godziny i przenoszenia ładunku o masie 6-8 kg. Dron ma hybrydowy napęd, ponieważ silniki elektryczne napędzają cztery śmigła mające zapewnić możliwość pionowego startu i lądowania, a tylne śmigło pchające jest napędzane małym silnikiem spalinowym DLE o pojemności 60 cm3 i mocy 7 KM.

Z kolei za ładunek służył pocisk OF-62 o masie własnej 5,9 kg zawierający 400 g silnego materiału wybuchowego, stosowany w wielozadaniowych armatach okrętowych AK-176/AK-726 montowanych na rosyjskich okrętach budowanych od lat 80. XX wieku. Były to lekkie armaty o zasięgu do 16 km i maksymalnej szybkostrzelności do 120 strz./min koncepcyjnie zbliżone do włoskiej OTO 76/62 mm Super Rapido.