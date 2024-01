Ukraiński generał o F‑16. Podał kluczowe liczby

"Aby uzyskać jednolitą osłonę powietrzną potrzebujemy około 60-70 sztuk F-16. Jeśli mówimy o poważnych perspektywach strategicznych potrzebujemy 120 samolotów. To zagwarantuje 100 proc. skutecznych uderzeń na rosyjskie obiekty wojskowe. To da nam możliwość zestrzeliwania wrogich rakiet, samolotów czy okrętów przenoszących pociski na morzu" - wyjaśnił ukraiński wojskowy.

Każdy F-16 cechuje się długością ok. 15 m. W standardzie posiada sześciolufowe działko M61 Vulcan kal. 20 mm, ale jest dostosowany do przenoszenia o wiele szerszej gamy uzbrojenia. Może korzystać m.in. z pocisków AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AGM-88 HARM, AGM-65 Maverick czy przeciwokrętowych AGM-84D Harpoon i Penguin. Dodatkowo jest w stanie przenosić także bomby CBU-87, CBU-89, GBU-10, GBU-12, Paveway lub JDAM. Myśliwiec może przy tym rozwijając prędkość do 2 Ma (ponad 2100 km/h) i operować na pułapie do 15 km.