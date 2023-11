Ukraiński pilot o F-16. Jednoznaczna opinia

– F-16 to szwajcarski scyzoryk. To bardzo dobra broń, która może wykonać każdą misję – powiedział ukraiński pilot posługujący się znakiem wywoławczym Moonfish w rozmowie z CNN.

Według ukraińskiego żołnierza, amerykański myśliwiec może być bardzo pomocny, ponieważ z racji uzbrojenia oraz kilku innych cech jest w stanie służyć do realizacji szeregu różnych misji. Jest w stanie zapewniać osłonę powietrzną oddziałom naziemnym, a także atakować wrogie cele naziemne oraz samoloty i śmigłowce, a nawet przechwytywać wystrzelone pociski.

Moonfish jest pod wrażeniem tego, jak F-16 zachowuje się w powietrzu. Ukraiński pilot docenia również oprogramowanie amerykańskiego myśliwca, które jest nieustannie ulepszane. To zupełna nowość względem MiG-29 i Su-27, którego systemy pochodzą z końca lat 80. i nie są dostosowane do realiów współczesnych (np. z powodu nieuwzględniania dronów jako istotnego zagrożenia).

– F-16 jest bardzo zwrotny. Zachęca do pilotowania w agresywnym stylu – powiedział Moonfish.

W tym miejscu warto przypomnieć, że F-16 to myśliwiec cechujący się długością ok. 15 m, który zapewnia maksymalną prędkość dochodzącą do 2 Ma, czyli ponad 2100 km/h.